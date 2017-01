L'arquebisbe de València: "Adoctrinar els nens en ideologia de gènere és una maldat"

Així es va expressar Cañizares en una homilia el 30 de desembre, Dia de la Sagrada Família, en què va fer referència al projecte de llei aprovat pel ple del Consell el 21 d'octubre i que l'arquebisbe qualifica com a llei "sobre ideologia de gènere" .

"Hem de lluitar per la dignitat de les persones i contra tot tipus de discriminació, però negar la diferència biològica entre home i dona no és anar a la solució, i per tant, qüestiona que els projectes legislatius que fomenten la ideologia de gènere evitin la discriminació dels col·lectius vulnerables a què es dirigeixen ", ha apuntat el cardenal.