La catalana Laia Costa, nominada al BAFTA com a millor actriu emergent

| Cedida

L’actriu Laia Costa ha estat nominada per votació com a millor actriu emergent pels premis BAFTA, que concedeix anualment l'acadèmia britànica British Academy of Film and Television Arts, pel seu paper a ‘Victoria’. El film, de 134 minuts, està rodat en pla seqüència i narra la nit d'una noia espanyola a Berlin. La seva interpretació a la pel·lícula també li va valdre el premi LOLA com a millor actriu i la seva nominació a la millor intèrpret europea, juntament amb ‘Victoria’ com a millor pel·lícula del continent. La pròxima pel·lícula protagonitzada per l’actriu catalana serà ‘Nieve Negra’, on compartirà pantalla amb l’actor argentí Ricardo Darín.