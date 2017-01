Prohibeixen el pas de camions pel recorregut de la Cavalcada de Girona per evitar escenes de pànic

| ACN

Policia Municipal i Mossos d'Esquadra han reforçat el dispositiu de seguretat que cada any dissenyen per a la Cavalcada de Reis. L'amenaça terrorista i incidents com els viscuts aquest estiu a Platja d'Aro han fet repensar algunes mesures amb l'objectiu, sobretot, d'evitar escenes de pànic. Està previst que milers de persones segueixin el tradicional recorregut de les carrosses reials.

Per això, s'ha decidit buidar i precintar tots els contenidors situats al llarg d'aquest trajecte per evitar que es puguin detectar paquets o maletes sospitoses i que generin alarma entre la ciutadania. Després dels atemptats de Niça i Berlín, i tal com han fet altres ciutats, Girona també restringirà el pas de camions de més de 3,5 tones que no podran circular per la zona pròxima a la cavalcada entre les 15h i les 21h. A més, també hi haurà cotxes policials entravessats a les entrades dels carrers principals.

Cada any, abans de la Cavalcada de Reis, Mossos d'Esquadra i Policia Municipal de Girona es reuneixen per elaborar el dispositiu de seguretat. Aquest és un dels actes que més gent congrega als carrers de la capital gironina i, per tant, ambdues policies valoren els riscos i estableixen mesures preventives.

Aquest any, els darrers atemptats terroristes que han tingut lloc a Berlín i Niça han fet repensar algunes mesures. Com també ha fet Barcelona, s'ha decidit tancar el pas als camions de més de 3,5 tones, que no podran circular pels carrers pròxims a l'itinerari de la cavalcada. El cap de la Policia Municipal, Joan Jou, ha explicat que s'ha comunitat aquesta decisió al gremi de transportistes i que la limitació durarà de les 15h fins a les 21h. Hi haurà agents dels dos cossos informant els camioners que puguin estar despistats i no coneguin la mesura.

"Aquest any esperem que hi hagi molta gent i no volem camions per allà a prop que puguin generar cap tipus d'alarma social", reconeix Jou, que remarca que Girona no està sota cap amenaça terrorista però que és una mesura que prenen, de manera preventiva, evitar escenes de pànic. A més, també ho fan després que aquest estiu a Platja d'Aro (Baix Empordà) es visqués una escena d'aquestes característiques quan un grup de joves corria mentre gravava un 'flash-mob' i es va generar una allau de gent que ho va confondre amb un atemptat terrorista.

Buidar i precintar contenidors

En aquesta línia, els dos cossos també han decidit buidar i precintar tots els contenidors d'escombraries que estiguin als carrers per on passaran les carrosses. El cap de la Policia Municipal explica que és també una mesura per evitar possibles escenes d'alarma social. Segons indica, així eviten que ningú s'inquieti si veu alguna motxilla o paquet "sospitós" situat a prop d'algun dels contenidors.

Des d'aquest migdia, brigades municipals acompanyats per una patrulla dels mossos està fent tot el recorregut de la cavalcada per buidar i precintar els contenidors. A més, es farà un repàs a primera hora de la tarda per si hi ha ciutadans que, malgrat el precinte, hagin dipositat escombraries. Un cop acabi la cavalcada, cap a quarts de nou, es tornaran a obrir i es podran usar amb tota normalitat.

Una darrera mesura de seguretat serà situar cotxes policials a les entrades dels carrers principals que van a parar a la cavalcada. El cap de la Policia Municipal explica que, habitualment, posaven una tanca i un agent per vigilar que cap vehicle entrés. Ara, en canvi, han decidit que la presència policial sigui més evident i entravessaran cotxes policials a les entrades de les principals vies afectades pel recorregut.