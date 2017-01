Domènech matisa que demanar eleccions al Parlament no implica que renunciï a reclamar el referèndum

El líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, s'ha vist obligat a publicar un escrit al seu perfil de Facebook per deixar clar que la demanda de noves eleccions immediates al Parlament que va fer en una entrevista a la Cadena Ser, no implica que el seu espai polític hagi renunciat a exigir el referèndum d'independència, tal i com s'havia interpretat des d'alguns sectors. "Vaig defensar la necessitat de treballar pel referèndum com sempre hem fet. A la vegada plantejava la possibilitat de noves eleccions donada l'actual situació de canvis constants en el full de ruta del Govern en l'eix nacional, mentre se segueixen imposant polítiques regressives en l'eix social. Però no era una cosa per l'altra, no renunciem a un referèndum efectiu que hem defensat com pocs al llarg d'aquest últim any ", ha matisat al seu escrit.

Domènech, a més, assegura que l'espai polític que ell representa "tampoc renuncia a construir una alternativa a una majoria governamental que no s'atreveix a tocar l'IRPF a les grans fortunes, l'impost sobre el Patrimoni o de Successions per rescatar a la ciutadania més colpejada per la crisi". El líder d'En Comú Podem aprofita també per queixar.se que darrerament hi ha "el costum que alguns busquin constantment la renúncia al referèndum" dels 'comuns'. "El nostre compromís amb la democràcia i la sobirania de Catalunya forma part dels nostres anhels més propis", afegeix.



El líder d'En Comú Podem també ha volgut avisar que "vénen temps on estem articulant un nou espai polític que construirà les grans propostes de país pel futur i que ha de permetre un canvi radical amb les polítiques de l'austeritat que han estat a l'agenda fins avui dia a Catalunya" i que això fa que els 'comuns' "s'erigeixin com alternativa al Govern actual". "No renunciarem a treballar i mobilitzar-nos pel dret a decidir com a poble, tampoc ho farem en cap moment a què els catalans i les catalanes puguin construir una Catalunya diferent, amb uns pressupostos diferents, amb unes polítiques més justes i redistributives, no segrestades per la dreta, on la llibertat es construeixi des de la igualtat i la fraternitat. No, no hi renunciem. No renunciem a res", conclou Domènech al seu perfil de Facebook.