Maillo (PP) sobre la Cavalcada de Vic: "Utilitzar els nens per fer política independentista està fora de lloc"

| Europa Press

El vicesecretari d'Organització del PP, Fernando Martínez-Maillo, ha afirmat que la crida a acudir a la Cavalcada de Reyes de Vic (Barcelona) amb fanalets amb l'estelada és "utilitzar els nens per fer política independentista" i això, segons la seva opinió, "està fora de lloc".

Així s'ha pronunciat després de ser preguntat en una entrevista en RNE per la crida que Òmnium Cultural i ANC de Vic han fet per anar a la Cavalcada de Reis amb estelades i demanar una república catalana a Ses Majestats d'Orient.

Sobre aquesta qüestió, el vicesecretari popular ha assenyalat que una cavalcada "és el que és", és a dir, una cosa "derivada d'un fet religiós i un element cultural" que no és adequat per fer reivindicacions.

Maillo ha insistit que "en democràcia ja hi ha mitjans per poder fer reivindicacions", però no ho són "les tradicions" i "molt menys els nens i les famílies".