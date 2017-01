El Síndic demana a Ensenyament que revisi l’actuació d’una escola en un cas d’homofòbia

A banda de revisar els protocols pertinents, Ribó demana que es formi el personal de manera específica pel que fa al protocol d'actuació i prevenció, així com que s’apliquin mesures preventives i que hi hagi un circuït sistematitzat per afrontar problemàtiques d’aquest tipus. Un altre suggeriment del Síndic és que es prenguin mesures per afavorir la intervenció ràpida en aquests casos, i que la qüestió s’abordi de forma integral amb tots els actors possibles, és a dir, els vinculats a l’educació, a la salut, les mateixes famílies i entitats especialitzades.



Ribó també reclama que es revisi el pla de convivència i que s'apliqui la tolerància zero en aquest tipus de casos, així com que es creï un clima de confiança amb l'alumnat per establir un canal de detecció de casos. Rodríguez ha explicat a l’ACN que la família del menor afectat es va posar en contacte amb l’OCH el juliol passat, després que, segons ha dit, a Ensenyament els haguessin recomanat que canviessin d’escola. L’OCH va reclamar al Govern que s’apliqués la Llei contra l’homofòbia, però segons Rodríguez aquesta via tampoc va fructificar. És per això que van suggerir a la família que posés el cas en coneixement del Síndic, que ara ha emès aquesta resposta.