Osca-Pirineus, l’aeroport amb menys passatgers de l’Estat

L’aeroport d’Osca és la instal·lació aeroportuària amb menys passatgers d’Espanya . Es va inaugurar el 2010 i va costar al voltant de 60 milions d’euros. Tot i així, els costos d’aquesta infraestructura han estat molt més elevats, ja que durant aquests sis anys han tingut unes pèrdues de 4 milions d’euros anuals, sumant un total de 24. Tot i portar el nom d’Osca-Pirineus, les estacions d'esquí es troben a uns 100 quilòmetres de distància. Mai va arribar a tenir vols regulars. Ara, intenta remuntar el vol amb una escola per a pilots de l’Orient Mitjà.

La majoria d’aquests passatgers van ser transportats per l’empresa Pyrenair, un intermediari que llogava avions a tercers per transportar esquiadors al Pirineu Aragonès. Aquesta empresa operava gràcies als generosos “convenis de promoció turística” que oferia el govern d'Aragó. El diputat d’IU a les Corts d’Aragó Miguel Aso lamenta en declaracions a El Món que “els vols i les visites a l’aeroport van desaparèixer quan el govern d’Aragó va deixar de subvencionar-los”.

Van calcular que l’aeroport tindria una afluència de més de 160.000 passatgers l’any, però només n’ha obtingut poc més de 22.000 en deu anys . De fet, durant el 2015, només van passar per les seves instal·lacions 111 persones, menys d’un passatger per dia. Això va suposar un descens del 57% respecte al 2014, que en va tenir 258.

| Europa Press

Sempre havia funcionat com un aeròdrom

Abans que es construís l’aeroport, la instal·lació sempre havia funcionat com un aeròdrom de formació de pilots. “En el pla pilot es va dir que el vol esportiu i el vol comercial havien de ser compatibles. Això no va ser així i el vol esportiu va acabar marxant. Va desaparèixer una activitat històrica i important d’Osca”, explica Aso.

Estudiants rics de l’Orient Mitjà aprenen a volar a allà

L'empresa Airways Aviation, una escola de pilots, ha llogat les instal·lacions de l’aeroport perquè els seus alumnes puguin fer les pràctiques de vol. Gaudeixen de totes pistes buides les 24 hores del dia. Tots els estudiants són de països de l’Orient Mitjà i provenen de famílies riques. De fet, el cost del curs de pilot és de 116.000 euros.

Protocols com si fos un aeroport amb milions de passatgers

També va haver-hi molts problemes perquè els helicòpters de la Guàrdia Civil poguessin enlairar-se. “Encara que no hi hagués vols, els protocols de sortida eren els mateixos que els d’un aeroport convencional, com el de Madrid-Barajas”, assenyala l’exdiputat.

Segons Aso, “hauria estat molt millor promocionar el ferrocarril. L’aeroport d’Osca s’engloba dins la lògica de la bombolla que va patir Espanya en temes d’infraestructura. Tothom volia tenir un aeroport”. De fet, des d’IU han insistit en més ‘d’una ocasió que és “inassolible” que la instal·lació continuï a la xarxa d’AENA pel seu cost.