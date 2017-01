La Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou es manifestarà aquest mes tallant carrers

| ACN

La Plataforma d'Afectats per la Superilla del Poblenou (PASP9) ha anunciat talls de carrers al barri per aquest mes de gener per protestar contra la superilla que l'Ajuntament de Barcelona ha implementat, com a prova pilot, al Poblenou. A començaments de desembre aquesta plataforma ja va anunciar que una de les accions de protesta que duria a terme seria precisament el tall de carrers, i un mes després ja ha concretat quins dies i quines vies tallarà.