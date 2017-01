El PSC reclama al PSOE una direcció “que sàpiga construir consens” entre els territoris

| ACN

El PSC ha reclamat al PSOE una direcció “que sàpiga construir consens entre els diferents territoris”. Així ho ha expressat el primer secretari d’Organització del partit, Salvador Illa, en una entrevista a l’ACN, en la que ha reivindicat també l’acord de Granada com a punt de trobada de totes les federacions socialistes. Illa ha reconegut que cada federació té el seu pes i la seva importància però ha reivindicat que totes han de sentir-se integrades en la futura direcció que surti del congrés que ha de celebrar el partit. Ha posat com a exemple el pes “important” que té la federació andalusa, que fa que “no sigui entenedor un PSOE al marge del d’Andalusia”, però ha reivindicat que “totes les veus s’han d’escoltar i s’han de sentir representades”.

“Demanem que es defensi i respecti l’acord de Granada del 2013 on es parla de reforma federal de la Constitució”, ha declarat Illa. El secretari d’Organització ha reivindicat que aquest és “un punt de consens molt important” que es va assolir entre “les diferents famílies i territoris” del PSOE i per això ha valorat que té una “vigència molt clara”.

Com ja ha fet el primer secretari del partit, Illa ha reclamat que el congrés del PSOE se celebri “el més aviat possible”, tot i que ha afegit que “és important fer-ho bé”. Per això, ha vist oportú que es doni un cert temps “per construir els consensos necessaris per arribar al congrés amb l’horitzó d’escollir una direcció forta i unificada”. D’altra banda, ha reiterat que el PSC mantindrà un paper de “neutralitat” en aquest procés.

Sense renunciar als òrgans de govern del PSOE

Illa és un dels tres representants del PSC que participa en la comissió de negociació entre els socialistes catalans i el PSOE que s’ha creat per resoldre les desavinences sorgides després del ‘no’ del PSC a la investidura de Mariano Rajoy. La comissió ha assolit ja un acord en el marc polític i ha encetat ara la fase d’anàlisi orgànic. És en aquest segon punt on s’ha de tractar la revisió del protocol d’unitat de les dues formacions que data de 1978. Illa ha constatat la “voluntat de seguir junts” de les dues parts i s’ha mostrat optimista en quant al resultat.