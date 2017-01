Donald Trump es fixa com a primera prioritat la derogació de l''Obamacare'

| Reuters

El president electe dels Estats Units, Donald Trump, ha fixat com a prioritat del seu Govern derogar la reforma sanitària de l'Administració de Barack Obama, coneguda popularment com a 'Obamacare', i per a això treballarà en coordinació amb el Congrés, dominat pels republicans.

El vicepresident electe, Mike Pence, s'ha reunit aquest dimecres amb el president de la Cambra de Representants, Paul Ryan, per pactar l'estratègia contra l''Obamacare', un dia després que els congressistes republicans comencessin les gestions per tombar-la.