Òmnium es desmarca de la iniciativa dels fanals amb estelades de Vic

La direcció nacional d'Òmnium Cultural es desmarca de la iniciativa convocada a Vic per rebre els Reis d'Orient amb fanalets amb l'estelada. Després de la polèmica aixecada per la proposta, a la que s'havia sumat la secció local i comarcal d'Òmnium, el president de l'entitat, Jordi Cuixart, ha enviat una carta a tots els presidents territorials per desmarcar-se de la iniciativa i demanar-los que siguin més "curosos" amb les campanyes que engeguen al marge de la direcció nacional. A la missiva, Cuixart assegura que la proposta de les estelades a la cavalcada dels Reis "no concorda" amb el "pla de treball" d'Omnium . I per això reclama als responsables de l'organització que s'abstinguin de "fer o col·laborar en qualsevol acció no pròpia de l'entitat".

Jordi Cuixart ha volgut sortir al pas de la polèmica pels fanalets de les estelades adreçant-se directament als presidents territorials. A la carta que els ha enviat, lamenta que el suport d'Òmnium Osona a la proposta de l'ANC de Vic "s'hagi interpretat com una iniciativa a nivell nacional" de tota l'entitat. "Com bé sabeu, aquest tipus d’accions no concorden ni amb el pla de treball de l’entitat -vàlid per a totes les seus territorials- ni amb la campanya nacional que ara mateix centra bona part dels esforços de l’entitat: Lluites compartides. Tampoc concorden amb la nostra voluntat de seguir treballant per normalitzar l’imaginari col·lectiu de país on tothom s’hi senti representat, sense renúncies i amb tota la diversitat que ens caracteritza com a societat", escriu Cuixart per desmarcar-se de la iniciativa.

El president d'Òmnium recorda també que ara per ara l'activitat de les entitats sobiranistes i les institucions i partits independentistes "estan sent mirades amb lupa pels qui s’oposen a un referèndum sobre la independència i al dret a proclamar la República catalana en el cas de victòria del ‘sí’". És per això que Cuixart demana que "ara més que mai" cal que els presidents de les territorials d'Òmnium siguin "molt curosos a l’hora de decidir fer o col·laborar en qualsevol acció no pròpia de l’entitat". "Malauradament hem vist aquesta setmana com pot ser treta de context una acció, sobredimensionada i utilitzada en contra dels reptes col·lectius que tenim com a país", conclou Cuixart.