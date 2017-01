Domènech matisa les seves paraules: "No renunciem al referèndum"

El líder d'En Comú Podem, Xavier Domènech, ha matisat les seves paraules d'aquest dimarts a la Cadena SER, i ha assegurat que continuarà treballant pel referèndum. En un post al seu perfil de Facebook, l'arquitecte del nou partit dels Comuns a Catalunya ha afirmat ara que "no renunciem a un referèndum efectiu que hem defensat com pocs al llarg d'aquest últim any". A la SER va rebutjar una consulta unilateral a Catalunya com la del 9-N, i va demanar convocar eleccions.