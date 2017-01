TV3 no es responsabilitza dels actes paral·lels de la Cavalcada de Vic

TV3 manté la retransmissió de la cavalcada de Vic i defensa que la decisió es va prendre "fa mesos". La televisió pública ha respost en un comunicat a la demanda de Societat Civil Catalana i el PP de no retransmetre l'esdeveniment recordant que la cobertura requereix mesos "d'estudi i planificació". Així mateix, la cadena assegura que el programa "no ha tingut mai ni té" cap objectiu diferent al de fer arribar la tradició dels Reis Mags a l'audiència des de fa 30 anys.

A més, afirma que no es responsabilitza dels actes paral·lels que es convoquin, com la crida de l'ANC de Vic perquè els participants hi assisteixin amb els fanalets de l'estelada. El desplegament previst, conclou el text, és "el mateix" que en les últimes edicions i garanteix que es farà amb el "rigor i professionalitat de sempre".