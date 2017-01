Errejón carrega contra la campanya dels afins a Iglesias

"Hi pot haver algú que vulgui fer canvis? És clar", ha dit després de ser preguntat en una entrevista a La Sexta, recollida per Europa Press, per si veu factible que Podem pugui cessar-lo després de Vistalegre II. Tot i això, ha assegurat que "defensarà les seves idees" i ja es veurà "en quina posició queda cadascú" perquè en la seva formació "tots i totes" estan "de pas". Així que, en ser insistit si descarta la seva sortida de la formació ha respost: "No ho descarto amb ningú, tots estem de pas i quan vam entrar en política no ho fem per a tota la vida".

Errejón ha afirmat que la "maduresa" de Podem és convertir-se en una força amb "cultura política" en què "ningú sigui imprescindible", però ha insistit que això "no és una crítica". En la seva opinió, la construcció d'una organització "forta" s'ha de fer basant-se que aquesta "no tingui nom propi" i ha afegit que les discussions internes de Podem han de ser "sobre Espanya" i no una discussió "que necessiti un doctorat en podemología "per entendre-la.