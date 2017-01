Gairebé la meitat dels votants del PDeCAT no és independentista, segons el CIS

| ACN

Dades sorprenents les que es desprenen del Baròmetre del CIS que s'ha fet públic aquest dimarts. Segons l'enquesta, un 35% dels votants del PDeCAT es decanta abans per un model d'estat autonòmic on les comunitats autònomes tinguin més competències que per un estat independent, que no obstant això, és l'opció majoritària, amb un 54,1%. A la pregunta de quina fórmula d'organització territorial preferirien, un 2,7% prefereix el model actual, i un 5,4% preferiria un estat amb un únic govern central sense autonomies. Cal tenir en compte que la mostra és de 37 persones pel que fa a votants del PDeCAT.