Sergi Sabrià (ERC): "El relat dels 'comuns' s'acaba i volen tornar a la casella de sortida autonomista"

| ACN

ERC està convençuda que el 2017 serà l’any del referèndum sí o sí, amb conseqüències vinculants, digui el que digui Madrid?

Absolutament. Tenim un calendari molt clar, i una voluntat de diàleg molt clara però també d’arribar fins al final. Ja tenim algunes respostes de l’Estat avisant que en cap cas no hi haurà referèndum, però ens és igual, seguirem amb la certesa que ho farem, i amb la voluntat de diàleg amb l’Estat fins al darrer minut. Estem oberts a parlar i pactar de com fem el referèndum, però en cap cas no parlarem de si el fem o no. És una decisió presa pel poble de Catalunya i no pas pel govern de Mariano Rajoy. Aquesta és la legislatura definitiva, on es prendrà la decisió del sí o no, i això no té marxa enrere.

En el cas del 9-N, el govern espanyol i la justícia van amenaçar, però el dia de la votació no va intervenir. Amb un referèndum vinculant, preveuen una reacció directa de l’Estat per impedir la votació?

Estem parlant de posar urnes, i a nivell internacional, els estats democràtics no entendrien que no es permetés posar les urnes per preguntar a uns ciutadans sobre el seu futur col·lectiu. Que Madrid prengui les decisions que hagi de prendre, però és una batalla democràtica i la nostra manera de fer és urnes i urnes, i les posarem tantes vegades com calgui. Ningú no està legitimat per actuar contra les urnes.

Hi ha un pla B per si l’Estat impedeix les votacions?

Plantejarem tots els escenaris i intentarem estar preparats per respondre a qualsevol impediment que se’ns vulgui posar. L’Estat ha muntat un entramat judicial que dóna com a resposta no, no i no, però nosaltres estem legitimats per tirar endavant, i estem fent molta feina per donar una resposta a qualsevol situació que se’ns plantegi. Per tant, tirarem endavant i anirem fins al final, i ells que facin el que hagin de fer. La millor opció per a tots seria arribar a un acord i que els catalans puguin votar. Els independentistes ens farem tot el possible perquè guanyi el sí, però el no també ha de tenir les seves oportunitats.

Si el referèndum fos acordat, la participació dels 'comuns' estaria molt clara, però si es convoca sense el permís d’Espanya, no queda gens clar que legitimin la votació. De fet, els missatges són molt contradictoris. Quina reacció espereu, el dia que es convoqui oficialment el referèndum?

El primer que han de fer els 'comuns' és aclarir-se entre ells, si volen estar al costat dels que promovem un canvi democràtic o no. Sovint parlen de sobiranies compartides, però tothom ha de tenir clar que sense sobirania nacional ja no cal parlar de sobirania energètica, perquè ja hem vist què ens ha passat. En canvi, si som capaços d’assolir la sobirania nacional, totes les altres sobiranies també dependran de nosaltres. Si el 'comuns' estan a favor de la democràcia, el que han de fer és ser-hi en el moment de posar les urnes, hauran de prendre una decisió sobre si volen estar al costat del referèndum, o volen sortir a la fotografia amb C’s, el PP i el PSC. Ho haurien de tenir molt clar, però a dia d’avui el seu problema principal és que els missatges són absolutament equívocs.

El líder d’En Comú Podem, Xavier Domènech, reclama al president Puigdemont que convoqui unes noves eleccions, perquè creu que el referèndum acabaria essent un nou 9N.

Quan veiem una crida a convocar eleccions autonòmiques, al final el que volen és intentar que res no canviï i que tornem a la casella de sortida. És una idea partidista, el seu relat es va acabant i s’allunyen d’allò que ens deien el 2013 d’obrir un procés constituent i de posar un límit per al 2016 per celebrar un referèndum vinculant. El relat dels 'comuns' s’acaba i l’única solució que troben és rebentar la legislatura, que està feta per fer un referèndum i que duu al darrere un procés constituent, tal i com reclamaven ells. Per això volen tornar a la casella de sortida autonomista. Haurien de veure que només hi ha una sortida, estar al costat de les urnes, al marge que després s’inclinin per un sí, un no o una abstenció. Probablement els cal un debat intern per arribar a aquestes conclusions.