El PNB creu que no es pot exigir que ETA es penedeixi però vol que reconegui que matar va estar malament

La presidenta del BBB del PNB, Itxaso Atutxa, creu "important" que la societat civil se situï al costat dels partits polítics i el Govern basc perquè hi hagi un desarmament d'ETA , tot i que no veu que "individus, de manera personal", hagin d'involucrar-s'hi, com va passar a Luhuso amb l'arsenal d'armes, amb el "risc tan gran" que això suposa. A més, ha demanat a ETA i l'esquerra abertzale que "reconeguin que matar va estar malament", tot i que ha apuntat que "el penediment i la delació" no es pot exigir jurídicament per accedir als beneficis penitenciaris. En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recollida per Europa Press, Atutxa ha manifestat que la societat civil ha de tenir un paper "important" en el desarmament per "l'acompanyament que ha d'oferir".

Segons la seva opinió, "és veritat" que no veu que "individus de manera individual, membres d'aquesta societat, hagin de participar com va passar l'altre dia a Iparralde", a Luhuso, amb un arsenal d'armes, "corrent aquest risc tan gran i amb la repercussió tan gran que després tindrà a nivell personal en aquests homes i dones que, amb la millor voluntat van decidir fer un pas". Tot i això, considera que "sí és important que la societat civil se situï conjuntament amb els partits polítics i amb el mateix govern espanyol en aquesta tasca".

"Crec que allò que el PNB, a través del lehendakari, i el seu Govern, van oferir a ETA com a sortida i alternativa fa més de dos anys (Pla de Desarmament) era una via que mostrava també un camí obert perquè la societat basca pogués ser-ne copartícip", ha afegit. En aquest sentit, ha recordat que Iñigo Urkullu "deia ja, llavors, que el desarmament era una cosa que ETA devia a la societat basca, que podia fer-se davant les institucions basques, que era una forma també que ETA netegés la seva culpa davant la societat basca". "Crec que l'acompanyament a través de moviments socials que els dirigeixi el Fòrum Social, en què participen partits polítics, associacions i sindicats molt representatius de la societat basca, realment serà important ", ha afegit.

"Una altra cosa és que, després, tècnicament, hagi d'haver algú que ho certifiqui, més enllà dels agents internacionals que, en el seu moment, han estat reconeguts per part d'ETA, tot i que no per part del govern espanyol per fer-ho. Però, després, la forma efectiva sovint és la de la Policia d'un país o d'un altre, en aquest cas podria ser l'Ertzaintza qui fes una certificació en un moment determinat, però això ja quedaria en mans del propi Govern basc en aquest sentit que adequaria les fórmules", ha manifestat. En aquesta línia, ha explicat que no veu "deu persones recollint armes o fent la verificació d'un segellament o de la situació de fusell o d'una càrrega explosiva". "Crec que això ha de ser molt més tècnic. S'ha de poder diferenciar la part més tècnica de la part més política, si és que n'hi ha", ha apuntat.

Presos

Sobre el fet que el col·lectiu de presos d'ETA, EPPK, assumirà la legalitat, però sense "delació ni penediment", ha precisat que el Codi Penal "no preveu" això. "Per tant, això és una cosa que ara el Govern espanyol està exigint també de manera força contundent, quan, en realitat, no té disposició jurídica en què basar-se per a això", ha indicat.

Tot i això, ha dit que ella sí que demana als membres d'ETA i fins i tot als de l'esquerra abertzale que "reconeguin que matar va estar malament i estarà malament sempre, però la delació és una altra cosa i el penediment exprés". "Cap de les dues qüestions està dins de la legislació espanyola. Per tant, espero que tant institucions penitenciàries com els jutges penitenciaris siguin prou estrictes a l'hora de reconèixer que no tenen base jurídica per exigir-ho", ha conclòs.