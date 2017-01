Munté deixarà l’acta de diputada pel règim d’incompatibilitats del PDECat

| ACN

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Neus Munté, deixarà l’acta de diputada abans del 28 de gener per complir amb el règim d’incompatibilitats del seu partit, el PDECat, segons ha anunciat ella mateixa en una entrevista a ‘Nació Digital’. Munté, vicepresidenta del partit, és la primera dels cinc afectats de la formació que anuncia que deixarà un càrrec per complir amb el que estableix aquell règim, que és que els dirigents del partit poden ostentar com a màxim dos càrrecs, ja siguin orgànics o electes.