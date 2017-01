Josep Piqué creu que al govern espanyol li ha faltat fer pedagogia a Catalunya

| ACN

L’exministre d’Indústria i Exteriors durant el govern d’Aznar, Josep Piqué, ha afirmat en una entrevista al mitjà digital ‘Crónica Global’ que al govern espanyol li ha faltat fer pedagogia i que “davant el desafiament independentista, no es pot limitar únicament a la via jurídica”, de la qual afegeix que “és necessària però no suficient”. Piqué fa extensiva aquesta crítica als executius anteriors i assenyala que “cal convèncer, però sobretot els qui han refusant l’independentisme no s’han sentit recolzats durant els darrers anys”. D’altra banda, Piqué ha subratllat que el nacionalisme català “porta anys d’avantatge en pedagogia” mentre que els contraris a la independència han incidit massa en el debat de la llengua “enlloc de fer-ho en els continguts educatius”.