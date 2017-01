El Govern creu que la reunió entre De la Serna i Rull i Borràs és "la prova de foc de l'oferta de diàleg"

| ACN

El Govern afronta la reunió d'aquest dimecres entre el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, i els consellers Josep Rull -Territori- i Meritxell Borràs -Governació i Habitatge- com la "prova de foc" per veure si l'oferta de diàleg és "real". Així ho va dir ahir la portaveu de l'Executiu català, Neus Munté, en roda de premsa: "La reunió suposarà una nova prova de foc per poder constatar si l'oferta de diàleg proclamada pel govern espanyol és sincera i real o si hi ha un oferiment de diàleg buit de concrecions i ple de contradiccions".