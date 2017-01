Alemanya va identificar el terrorista de Berlín com una amenaça el febrer del 2016

Les autoritats alemanyes van identificar Anis Amri, el jove tunisià que va atemptar el passat 19 de desembre contra un mercat nadalenc de Berlín, com una amenaça el febrer del 2016 però van decidir que era improbable que ataqués, segons informa el 'Sueddeutsche Zeitung'. Informes d'intel·ligència rebuts en aquesta data indicaven que Amri havia estat en contacte amb suposats membres d'Estat Islàmic i que es va oferir per executar un atemptat suïcida, d'acord amb 'Sueddeutsche Zeitung'.

Amri, segons un reportatge elaborat conjuntament pel diari alemany i les cadenes NDR i WDR a partir de documents de seguretat, fins i tot volia comprar armes per atemptar a Alemanya i buscava còmplices per a això. Amb tot, les autoritats alemanyes van determinar que no suposava una amenaça tan real com per actuar a l'àmbit processal i es van limitar a ordenar la seva deportació a la nació magribina, d'on va sortir el 2011 cap a l'illa italiana de Lampedusa.

L'atemptat de Berlín ha portat als partits polítics a reclamar al Govern de Angela Merkel noves mesures de seguretat. En el seu discurs d'Any Nou, la cancellera alemanya ha admès que el terrorisme jihadista és la major amenaça per al país. La nit del 19 de desembre, Amri va robar un camió, va matar el conductor --un home de nacionalitat polonesa-- i el va estavellar contra el mercat nadalenc pròxim a l'Església del Kaiser Guillermo. Un total de 12 persones van morir i 56 van quedar ferides.