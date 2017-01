La reedició del 'Mein Kampf' de Hitler arrasa en vendes

| Reuters

Les vendes de 'Mein Kampf' d'Adolf Hitler s'han disparat arran de la publicació d'una edició especial comentada, per a sorpresa d'uns editors que ja han aconseguit despatxar, no sense polèmica, 85.000 exemplars l'últim any.

Els drets de propietat intel·lectual de l'obra van expirar a final del 2015, fet que va donar peu a una reedició de l'Institut d'Història Contemporània que complementa el text de Hitler, base de la ideologia nazi, amb 3.500 anotacions d'experts.