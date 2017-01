L'ANC d'Osona comença a repartir els fanalets amb l'estelada

En declaracions a l'ACN, la coordinadora de l'ANC a Osona, Jess Carol, s'ha mostrat "molt sorpresa" per la polèmica generada i ha deixat clar que "sempre són els pares qui escullen el fanalet per les criatures" . Carol ha explicat que aquesta iniciativa es duu a terme des de l'any 2012 i ha aclarit que "enguany no hem fet cap producció extra i repartirem els fanalets que tenim en estoc, que són uns 500".

La territorial d'Osona de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha començat a repartir aquest dimarts a la tarda en una parada instal·lada a la Rambla del Passeig de Vic els fanalets amb l'estelada que està previst que s'exhibeixin durant la cavalcada dels Reis d'Orient a la capital d'Osona, el dijous 5 de gener. Amb aquesta acció, les territorials de l'ANC i Òmnium asseguren que volen "seguir ampliant la base social a favor de la independència en un any decisiu per la República Catalana".

El fanalet independentista que l'ANC d'Osona distribueix –a un preu d'un euro o a la voluntat del comprador– és un fanalet amb obertures en forma d'estelada a les parets per les quals surt el llum de l'espelma interior. L'entitat ha instal·lat aquest dimarts a la tarda una parada a la Rambla del Passeig d'Osona per repartir els fanalets, que també hi serà dimecres de cinc a set de la tarda, tot i que els ciutadans també poden adquirir-lo a la Llibreria Anglada de Vic.

La coordinadora de l'ANC a Osona, Jess Carol, s'ha mostrat "molt sorpresa" per la polèmica que s'ha generat al voltant de la proposta i ha aclarit que "en qualsevol cas sempre són els pares que escullen el fanalet per les seves criatures". Carol també ha volgut deixar clar que "en cap moment" l'ANC ha fet una crida "per convertir la cavalcada en una manifestació, sinó que simplement hem fet una crida per penjar les estelades als balcons i finestres com es fa amb tants d'altres esdeveniments".