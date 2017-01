Rajoy critica que es polititzi la cavalcada: "Els Reis són una festa per nens, tota la resta sobra"

El president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, ha criticat aquest dimarts que es polititzi la Cavalcada de Reyes de Vic portant fanalets amb estelades i ha demanat que sigui una "festa per a nens" com ha estat sempre. "Segons la meva opinió, tota la resta sobra. Això no és política, és sentit comú" , ha emfatitzat.

Així s'ha pronunciat després de ser preguntat –durant la seva caminada diària per Pontevedra, on està passant uns dies de vacances– per la crida que Òmnium Cultural i ANC de Vic han fet per anar a la Cavalcada de Reis amb estelades i demanar una república catalana a Ses Majestats d'Orient.

Rajoy ha assenyalat que "els Reis d'Orient són fonamentalment festes per a nens i també per a pares". "I m'agradaria que tots els nens tinguessin una festa de Reis Mags com les que hem tingut tots els qui estem aquí", ha recalcat.