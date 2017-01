Els Reis d'Orient, els preferits (6)

| Jordi Borràs Els Reis d'Orient -també anomenats Reis, Reis Mags d'Orient o Reis Mags- són, sense cap mena de dubte, les figuretes preferides dels nens als pessebres. Segons el Nou Testament, es tracta d'uns mags (o savis, segons la traducció) que van portar, guiats per un estel, regals -or, encens i mirra- al nen Jesús quan va néixer a Betlem. Així ho explica l'Evangeli de Mateu, ja que dels quatre Evangelis canònics només dos fan referència al naixement de Jesús -el de Lluc i Mateu, mentre que Marc i Joan no en parlen- i només el de Mateu es refereix explícitament als mags.











Relata Mateu que “havent nascut Jesús a Betlem en temps del rei Herodes, els mags d'Orient van arribar a Jerusalem preguntant on és el rei dels jueus que acaba de néixer, perquè hem vist el seu estel a Orient i venim a adorar-lo. (...) Els mags, guiats de nou per l'estel, caminen fins a parar-se sobre el lloc on estava el nen. Entren a la casa, i veuen al nen amb Maria, la seva mare. De genolls l'adoren, i obrint els seus cofres li ofereixen or, encens i mirra (Mt. 2, 7-12). De l'escrit de Mateu, però, no se'n desprèn que siguin tres ni diu quins són els seus noms. Ni tan sols s'explicita que siguin reis! En canvi, sí que es concreta que provenien de l'Orient, i que duien regals per honorar el nen Jesús -l'or, l'encens i la mirra-. El primer que va convertir en Reis als mags va ser Tertulià, qui va descobrir en l’Antic Testament, concretament en els Salms de David, un passatge que assegurava que uns Reis acudirien a veure el Messies poc després del seu naixement. | Jordi Borràs