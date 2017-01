Els Mossos sospiten que l'autor de l'assassinat de la Meridiana és un professional

Segons han explicat fonts coneixedores de la investigació, el pistoler va actuar sol i amb sang freda, es va acostar a peu al cotxe en el qual anaven cinc persones dominicanes (dos homes i tres dones), i va disparar una desena de trets que anaven dirigits al mort, que anava en el seient del darrere del conductor, i al ferit crític, que conduïa el cotxe.

De fet, la seva manera d'actuar fa pensar que és un professional, que anava pels dos homes que eren al cotxe, i que no és la primera vegada que usa una pistola, per la qual cosa tampoc es descarta que sigui un sicari pagat expressament per portar a terme el crim.