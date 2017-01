Millo qualifica de "desesperada" la crida de l'ANC a portar estelades a la cavalcada de Vic

| ACN

El delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que aquest dimarts ha visitat l'aeroport del Prat, ha qualificat de "desafortunada" la crida de l'ANC i Òmnium Cultural a portar estelades a la Cavalcada de Reis de Vic. Millo ha assegurat que la "desesperació" d'aquells que veuen com l'independentisme per suport els fa prendre decisions equivocades com polititzar una celebració on els únics protagonistes haurien de ser els nens i nenes dels pobles i ciutats de Catalunya.

"L'únic estel que hauria de brillar el dia de la cavalcada és l'estel d'Orient i això no ho ha d'oblidar ni l'ANC ni ningú", ha reblat. El delegat del govern espanyol també ha alertat que el fet que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, sigui un dels personatges que pot "arruïnar" el 2017 segons la prestigiosa publicació 'Politico' hauria de "fer reflexionar" el Govern i al mateix president per adonar-se que el camí de la col·lisió amb l'Estat "no porta enlloc" i acceptar la mà estesa al diàleg del govern espanyol.