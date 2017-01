Esquerres per la Independència critica Domènech: "Ni eleccions ni processime"

La plataforma d' Esquerres per la Independència ha criticat les paraules de Xavier Domènech, líder d'En Comú Podem, que aquest dimarts ha rebutjat un referèndum unilateral a Catalunya com el del 9-N, i ha demanat convocar eleccions al Parlament.

Qui hi ha a la plataforma?

La plataforma Esquerres per la Independència va néixer amb el nom d'Esquerres pel Sí-Sí durant la campanya del 9-N de 2014. La formen partits com ara ERC, la CUP, els sectors sobiranistes d'ICV i EUiA, Procés Constituent, Nova Esquerra Catalana (NECat), les JERC, Poble Lliure, territorials d'Arran, el PSAN, o el BNG de Catalunya. També hi ha els sindicats SEPC, Intersindical-CSC, a més d'altres entitats i organitzacions com el Col·lectiu Drassanes, el CIEMEN i diverses assemblees sectorials de l'ANC.

També en formen part des de l'inici, i a títol individual, Lluís Rabell (ara ja president de CSQP), el diputat d'ERC a Madrid Joan Tardà, Toni Comín (ara conseller de Salut), Raül Romeva (actual conseller d'Exteriors), l'ara diputada de la CUP Gabriela Serra, o els exdiputats cupaires David Fernández, Isabel Vallet, Quim Arrufat, Antonio Baños, Josep Manel Busqueta, i Julià de Jodar.

També hi figuren el cantant Pau Llonch, Teresa Forcades i Arcadi Oliveres, el dirigent d'EUiA i d'AExCat David Companyon, la senadora d'En Comú Podem Sara Vilà, Manel Delgado, l'advocat i tinent d'alcalde de Barcelona Jaume Asens, o Elisenda Paluzie, entre molts d'altres.