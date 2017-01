El Govern aprova la nova Llei de comerç, que liberalitza el període de rebaixes i amplia els horaris comercials

Les principals novetats de la futura llei

Entre les novetats d'aquesta norma destaca, en matèria d'horaris comercials, l'obertura de 75 hores setmanals, de dilluns a dissabte (l'anterior llei catalana d'horaris preveia 72hores/setmana). Com a excepció al règim general, per als municipis de menys de 5.000 habitants, la norma contempla llibertat d'horaris per als establiments comercials de menys de 150 metres quadrats de superfície, que no pertanyin a grans cadenes de distribució, sigui quina sigui l'activitat comercial. Es manté però el nombre de dies festius d'obertura autoritzada en un total de 10: 8 a criteri de la Generalitat i 2 a criteri dels ajuntaments.

Una altra novetat són les àrees de degustació, ja que per primer cop es regula la possibilitats que els comerços dedicats a la venda de productes d'alimentació puguin intal·lar una àrea de degustació en el seu establiment. La nova norma també fa referència a la concreció del concepte de municipi turístic, i marca quatre supòsits concrets als que es pot acollir un municipi per ser declarat turístic a efectes d'horaris comercials: que el municipi disposi d'un bé declarat Patrimoni de la Humanitat o immoble d'interès cultural integrat en el patrimoni històric-artístic que generi una afluència anual acreditada de visitants; que aculli algun gran esdeveniment esportiu o cultural d'àmbit nacional o internacional; que disposi d'una àrea comercial que generi una afluència acreditada de visitants de fora de Catalunya, o d'una zona portuària en la que operin creuers turístics amb un mínim de 400 mil viatgers a l'any acreditats.