El Govern "respecta" la proposta de portar fanalets independentistes a la Cavalcada de Vic

| Europa Press La portaveu del Govern, Neus Munté, ha assegurat que l'Executiu català respecta que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium cridin a portar fanalets independentistes a la cavalcada de Reis de Vic. "Respectem qualsevol proposta que es formuli des de la societat civil catalana i el Govern no hi té res a veure", ha dit en roda de premsa posterior al Consell Executiu de cada dimarts. "Es tracta d'una proposta que s'ha fet també en altres esdeveniments com els esportius o els organitzats per l'ANC, i els ciutadans faran el que considerin oportú", ha afegit la també consellera de la Presidència.











D'altra banda, Munté ha reafirmat la voluntat de l'Executiu que encapçala Carles Puigdemont de celebrar enguany un referèndum sobre la independència de Catalunya, i ha recordat que "el que es va viure en la reunió constitutiva del Pacte Nacional pel Referèndum el passat 23 de desembre denota una voluntat majoritària de treballar des de Catalunya per un referèndum acordat", i ha insistit que "estem treballant en aquesta línia mantenint el nostre compromís inequívoc de poder celebrar un referèndum aquest any 2017". La consellera de Presidència s'ha referit explícitament al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, de qui ha criticat que "continua palant de diàleg però es nega a abordar políticament qualsevol demanda que sorgeixi de Catalunya". Per Munté, la demanda de celebració d'un referèndum "té moltíssima força, per la seva transversalitat", i ha assegurat que pel Govern és compatible "mantenir la mà estesa per acordar un referèndum però alhora treballar per tenir preparat el que esdevindrà necessari quan fem el referèndum", en referència a les lleis de desconnexió. En aquesta línia, ha insistit que "mantenim l'oferta constant de diàleg però axiò no vol dir que ens quedem de braços creuats esperant que soni el telèfon".