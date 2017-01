5 quilòmetres de recorregut i 7 tones de caramels a la Cavalcada de Reis de Barcelona

Els Reis Mags d’Orient arribaran a Barcelona la tarda-vespre del 5 de gener acompanyats del seu tradicional seguici de criatures màgiques i els 80 carters preparats per recollir les últimes cartes de desitjos dels nens . La vetllada començarà a les 16.30 hores al Moll de la Fusta, hora prevista en què arribaran Melcior, Gaspar i Baltasar a bord del pailebot Santa Eulàlia. Després de la tradicional rebuda per part de l’alcaldessa, Ada Colau, que els lliurarà el pa i la sal com a símbol d’acolliment i hospitalitat i la Clau que obre les portes de tota la ciutat, els Reis es desplaçaran fins a l’avinguda del Marquès de l’Argentera, on els esperen les carrosses i comparses.

De les 18h i fins les 21h els Reis ompliran els carrers de Barcelona amb un seguici d’uns 50 minuts de durada estructurat en dotze grans blocs. Un total de 1.209 persones i 800 metres d’espectacle itinerant que faran de la Cavalcada de Barcelona l’espectacle de carrer més gran i participatiu de la ciutat. En total, recorreran 5 quilòmetres, des de l’avinguda Marquès de l’Argentera fins a la Font Màgica de Montjuïc. Es repartiran més de 7 tones de caramels que, com en els darrers anys, no es llançaran des de les diferents carrosses dels Reis, sinó que es farà exclusivament des dels últims vehicles de la rua. L’últim bloc de la Cavalcada estarà format per carrosses convertides en fàbriques de llaminadures i seran els únics vehicles des dels quals es llançaran els caramels que duen aquest any els Reis. Tots els caramels seran aptes per a celíacs.

D'altra banda, enguany els Reis Mags d’Orient estrenen carrosses, uns nous vehicles amb escenografies dissenyats per tres companyies artístiques que han trobat la inspiració en els respectius països d’origen d’aquests savis: els jardins plàcids del Rei Melcior, el bosc encantat del Rei Gaspar i les sabanes africanes del Rei Baltasar.