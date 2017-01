L'ANC tanca la polèmica de la cavalcada de Vic

L'ANC ha tancat la polèmica per la cavalcada de Vic . El president de l'entitat, Jordi Sànchez, ha emmarcat dins la "normalitat" i la tradició el fet que a la capital d'Osona els infants portin fanalets d'estelades per rebre els Reis Mags d'Orient, d'acord amb una iniciativa que organitzen, des del 2012, les assemblees territorials de l'ANC i Òmnium d'aquesta ciutat.

A més, Sànchez ha confessat que aquest dilluns -quan va saltar la polèmica- no era ni conscienet que a Vic es duia a terme aquesta iniciativa, ja que l'organitzen les territorials i no l'ANC ni Òmnium a nivell nacional. D'altra banda, ha afirmat que la polèmica l'han generat tertulians, mitjans de comunicació i polítics de manera interessada .

Sànchez ha volgut ridiculitzar els atacs a l'ANC i Òmnium per aquest acte i, amb ironia, ha comentat que "a Vic ja són rars: per fer truites trenquen ous , i són capaços d’anar a cavalcades amb fanalets". "Aquesta és la lectura que alguns volen fer", ha etzibat el president de l'Assemblea.

Polèmica desmesurada

"L’estelada a Vic, com en altres localitats, no és viscuda com un element d’enfrontament, sinó que s’associa a un element de civisme, joia i normalitat", ha argumentat Sànchez. A més, l'ANC també ha negat que hi hagi cap crida perquè els nens cridin "independència", rebin Ses Magestats amb estelades, o que el Rei negre ensenyi pancartes a favor de la República, tal i com ha dit amb sarcasme el president de l'enetitat

"El problema és que, pel que sigui, aquest any s’ha generat una polèmica desmesurada, i sembla que tots ens haguem tornat bojos i que vulguem contaminar una festa pels infants. És la nit més bonica, i des de l’ANC i Òmnium el que fem és gaudir-la amb total naturalitat", ha conclòs.