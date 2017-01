Lluís Llach, Manolo García, Sílvia Pérez Cruz i Macaco cantaran pels refugiats al Palau Sant Jordi

| ACN

Lluís Llach, Sílvia Bel, Manolo García, Macaco, Sílvia Pérez Cruz i la Fura dels Baus són els primers confirmats del Gran Concert per a les Persones Refugiades que tindrà lloc el dissabte 11 de febrer al Palau Sant Jordi de Barcelona. A més d'aquests confirmats, hi haurà 50 artistes més que pujaran a l'escenari. El Gran Concert per a les Persones Refugiades és una de les dues grans cites de Casa nostra, casa vostra, la campanya unitària de Catalunya per l'acollida. L'altra serà la manifestació del dissabte 18 de febrer.