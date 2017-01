L'ANC inicia la seva darrera campanya, orientada a guanyar el referèndum

| B.V.

L'ANC ha presentat aquest dimarts al matí la precampanya pel referèndum. Fem futur no és pròpiament la campanya per demanar el Sí, sinó que es tracta de les mobilitzacions prèvies a la campanya definitiva. En roda de premsa, el president de l'entitat independentista, Jordi Sànchez, ha presentat les noves accions com "la darrera campanya de l’ANC". L'Assemblea preveu que la precampanya acabi al juny, quan calcula que es convocarà oficialment el referèndum. Aleshores, l'entitat engegarà la campanya definitiva per demanar el vot pel Sí.

Fem futur es dirigirà sobretot als demòcrates, votants de partits no independentistes però partidaris del dret a decidir, que encara no tenen clar què votaran al referèndum. Així, l'ANC s'esforçarà per convèncer les bases dels Comuns i del PSC perquè se sumin al referèndum, encara que no sigui pactat amb l'Estat. D'altra banda, l'entitat també enfocarà la campanya a informar els catalans residents a l'estranger sbre la consulta, prevista de moment per al setembre.