El PSC dubta de la voluntat del Govern de pactar una consulta

| ACN

El secretari d’Organització del PSC, Salvador Illa, ha posat en dubte la voluntat del Govern d’assolir un acord per fer una consultada pactada amb l’Estat tal com es va acordar en la cimera pel referèndum. “Quina voluntat d’acord pot tenir un govern que tot just predicar-la anuncia un acord per desconnectar-se de l’Estat?”, s’ha preguntat Illa en una entrevista a l'ACN fent al·lusió al pacte entre JxSí i la CUP sobre la llei de transitorietat jurídica. Segons el socialista, aquesta actitud “no respecta els mínims paràmetres de seriositat i rigor de la negociació política” i per això ha insistit que no hi trobaran el PSC. D’altra banda, ha defensat que “no hi ha ni hi poden haver dues legalitats” i ha reivindicat que només existeix una, tot i que té “possibilitats de ser canviada amb els mecanismes previstos en el marc legislatiu”.

Illa ha posat en dubte que l’acord a favor d’una consulta pactada amb l’Estat que es va assolir en la cimera del referèndum del passat 23 de desembre estigui realment sobre la taula del Govern. El secretari d’Organització ha apuntat que “pocs dies després” de celebrar aquesta trobada, JxSí i la CUP van anunciar un acord per la llei de transitorietat jurídica, una llei que ha afirmat que busca l’objectiu de “desconnectar-se”. Per això, ha dit que “el PSC dubta de la voluntat d’assolir el referèndum pactat”.

Sobre la llei de transitorietat jurídica, ha denunciat que és “opaca” i que “no s’ha explicat”. A més, ha insistit que “hi ha una única legalitat” vigent, rebutjant així la possibilitat que es pugui dotar Catalunya de la seva pròpia legalitat al marge de l’espanyola.

Davant de l’intent de creació d’aquestes lleis de desconnexió, ha asseverat que el PSC actuarà amb respecte a tots els plantejaments polítics “però en defensa del marc de la legalitat”. “No hi ha democràcia sense respecte a la llei i tot el que signifiqui subvertir l’ordre legal no comptarà amb el suport del PSC”, ha declarat.

En aquest sentit, ha alertat que la via de la “unilateralitat, desobediència i manca de respecte a la legislació dóna sempre com a fruit el bloqueig, el carreró sense sortida i l’estancament”. Per això, ha insistit que l’única via que pot oferir una solució a la situació de conflicte entre Catalunya i l'Estat és la de “diàleg, negociació i pacte” i que passa per la reforma federal de la Constitució.

De fet, ha considerat que la judicialització que s'està vivint és la "prova que les coses no s'han fet bé" perquè ha dit que “les coses no poden sortir bé quan es vol actuar al marge o en contra de la llei, especialment els càrrecs electes”. Per això, tot i lamentar la judicialització, ha criticat tant l’actitud “unilateral, de desobediència i manca de respecte a la legalitat” que porta a terme “l’independentisme exprés” com l’actitud “immobilista” del PP.