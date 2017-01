Guardiola: "M'acosto al final de la meva carrera"

Guardiola s'està apropant al final de la seva carrera com a entrenador . Ho ha confirmat el propi tècnic del Manchester City, en declaracions a la cadena nord-americana NBC. "No estaré a la banqueta fins als 60 o 65 anys", ha afegit l'entrenador de Santpedor.

En l'entrevista, Guardiola ha assegurat que estarà a Manchester com a mínim les properes tres temporades, però que no veu que la seva trajectòria com a entrenador s'allargi gaire més. "Noto que el procés que porta al meu comiat ja ha començat", ha afegit l'exjugador i extècnic del Barça.