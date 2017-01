Un estudi editat pel Govern planteja una fase transitòria que mantingui Catalunya a la UE

| Jordi Borràs

Un estudi editat per l'Institut d'Estudis de l'Autogovern (IEA) de la Generalitat defensa que la UE podria optar per un "règim transitori" per solucionar la qüestió de la permanència d'una eventual Catalunya independent en la comunitat europea.

L'assaig Secessió i integració a la Unió Europea, recollit per Europa Press, és de l'assessor del Govern en matèria d'estudis i coordinació de polítiques públiques, Pau Bossacoma, que desvincula el contingut de l'informe de qualsevol responsabilitat de l'IEA.

Cita alguns precedents que han afectat estats membre de la UE, com la reunificació d'Alemanya i la pèrdua de territori de França per la independència d'Algèria, per demostrar que les institucions europees s'han adaptat a canvis interns no previstos a l'ordenament jurídic de l'organització.