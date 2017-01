Manuel Puerto: "Súmate ha fet massa seguidisme de l'ANC i Òmnium"

A Súmate no podem deixar enrere els nostres orígens, volem donar testimoni als castellanoparlants. La nostra tasca és explicar-los el procés que s’ha fet des de la indiferència cap a l’independentisme militant. Ara se’ns posa una altra tasca al damunt, que és interactuar amb el 80% a favor del referèndum. Aquí hi ha castellanoparlants, evidentment, demòcrates que aposten per aquesta consulta. Alguns d’ells, però, encara pensen que el referèndum es pot fer amb el permís de Madrid, i la tasca de Súmate és convèncer-los que això és una quimera, i que cal apostar pel referèndum unilateral.

L'economista Manuel Puerto (Barcelona, 1943) vol presidir Súmate . De moment és l'únic membre de l'entitat de castellanoparlants independentistes que presenta la seva candidatura. I ho fa oficial en aquesta entrevista amb El Món , on explica que té el suport dels coordinadors territorials de Barcelona, Girona i Tarragona. És soci de Súmate des de la seva fundació (2013), i va dimitir de la junta fa dos mesos per tenir-hi discrepàncies. Vol que l'organització tingui més perfil propi i deixi d'anar a remolc de les altres entitats sobiranistes.

Justament l’etapa anterior de Súmate s’ha pogut superar gràcies a l’esforç de la gent que ha fet paradetes i actes concrets. Això s’ha de mantenir, és realment la tasca més important. Però institucionalment, en l’últim període de 8 mesos (des de l’última assemblea) s’ha fet massa seguidisme de les organitzacions germanes, com l’ANC i Òmnium. Hem deixat de banda la nostra tasca fonamental. L’objectiu és compartit amb les altres entitats, però hem de fer una feina diferenciada i enfocada al nostre públic. Les vicepresidències actuals han comès alguns errors que no han agradat gaire als nostres associats més veterans. D’altra banda, patim força atacs per part de gent de C’s o de SCC, i una de les coses que ens diuen és que estem absorbits per TV3, o “xarnegos agraïts”. Això ens afecta.

Vostè és, per ara, l’únic candidat a la presidència de Súmate, després de la dimissió de Chema Clavero per problemes de salut

Nosaltres no partim d’un independentisme identitari, sinó que ens hem afegit al procés a partir d’una sèrie de decisions de Madrid, per exemple amb l’Estatut. Molta gent després d’aquestes injustícies s’han apropat al sobiranisme, també a través de Súmate.

Vostè parla de discrepàncies internes a Súmate. Com creu que anirà l’assemblea que s’ha de celebrar al gener?

Hi ha diverses opinions, i la nostra és reorientar l’entitat cap als seus orígens. No és tan una divisió interna com la voluntat d’intentar fer les coses bé. I reitero que cal acabar amb el seguidisme a l’ANC i Òmnium. Gairebé s’han fet banys d’homenatge, hem fet Nits de Torxes que no es corresponen amb la nostra entitat.

Així, la Súmate que vostè aspira a presidir ha de marcar més perfil propi?

Sí, i hem estat crítics durant molts mesos amb aquesta situació, però s’ha seguit en la mateixa línia. No hi estem d’acord i per això presentem aquesta candidatura. Aspirem que no hi hagi cap xou, sinó que els socis senzillament decideixin en assemblea quina línia prefereixen.

Aleshores, s’entén que Súmate farà una campanya pròpia pel referèndum

El nostre objectiu és el mateix, però no té cap sentit duplicar esforços. Ser activista de Súmate no és fàcil, i ningú no ens ha dit que ho sigui. Cal donar una volta a les coses. Per exemple, la polèmica per Sixena... els familiars dels nostres castellanoparlants veuen aquest cas com un espoli gairebé similar al cas dels Papers de Salamanca. Ens hem de dirigir a aquesta gent, i ens hem d’abstenir en aquestes situacions. No podem reivindicar-nos en un tema on la nostra gent més propera tenen una altra opinió. És una dificultat que tenim. Un altre exemple és el transvasament de l’Ebre. La gent de València i Múrcia que tenen familiars a Catalunya reben el missatge de “Catalunya prefiere tirar el agua al mar antes que dárnosla a nosotros”. Cal anar amb cura. Hem de convèncer aquestes persones i no posar-nos-hi en contra. L’ANC i les institucions ja fan l’altra tasca, i nosaltres no ens podem afegir en segons quines manifestacions. Això ens ha posat en tensió, i ha creat una discrepància. Civilitzada eh, però discrepància al cap i a la fi.

| Jordi Borràs

El referèndum els pot unir?

Jo sóc membre promotor de la Plataforma pel Referèndum, juntament amb Elisenda Paluzie i Anna Arqué. Una de les tasques que hem de fer és portar tota la gent possible cap al referèndum. I convèncer-los que el permís de Madrid no arribarà. Tenim un espai important en aquesta recta final del procés.

Entenc que no li consten altres candidatures, de moment?

No me’n consta cap altra, però suposo que es presentarà una candidatura continuista. Però és una suposició només, eh.

Qui l’encapçalaria?

Imagino que la vicepresidenta de major edat, que és a qui li correspon agafar el relleu quan un president dimiteix, com és el cas actual.

I qui és?

Montse Sánchez. Dels quatre vicepresidents és qui li correspondria per edat. No sé si presentarà candidatura eh, no està confirmat.

Entesos. Ja per acabar, a Súmate sempre se’ls ha acusat de ser “un submarí d’ERC”

Sí, ens intenten desacreditar sobretot per la marxa d’Eduardo Reyes a JxSí i de Gabriel Rufián a ERC. Sí que potser ERC, dins dels partits independentistes, en un moment determinat va ser qui més va recolzar la idea de Súmate. Però d’això a ser un submarí d’ells... ho nego totalment. Sé des del principi on estic, i no he tingut mai la percepció que ERC ens exigís res. Sí que és cert que el nostre gruix de gent tira més cap a les esquerres, i la identificació amb ERC potser ha estat més gran. Però també tenim gent de la CUP i del Partit Demòcrata. Potser pel que fa a la logística sí que des d’ERC ens han ajudat més, amb cadires i taules. Però res més. Conec en Rufián des del principi, i sempre ha dit que cal tenir en compte els votants de tots els partits.

Vostè milita o ha militat en algun partit polític?

No. Em vaig apuntar a Súmate precisament perquè es defineix com una entitat transversal i apartidista. Si algú intenta que Súmate sigui el submarí d’un partit, es trobarà el manifest fundacional de l’entitat per a impedir-ho. Hi ha hagut intents de controlar Súmate, els partits tampoc són monolítics, i tenen gent amb interessos. Però cap partit no ha tingut mai l’objectiu ni la decisió oficial, des de la direcció, de tenir el control de Súmate. D’altra banda, és evident que tenim persones que han intentat utilitzar l’entitat per a promocionar-se. Les hem tingut i les tenim. I jo lluito contra això. Imagino que això deu passar a totes les entitats.