Ramon Tremosa: "Espanya desobeeix Europa i vol fer obeir Catalunya"

Aquest 2016, el Parlament Europeu ha assenyalat l’Estat espanyol com un dels que més vulnera la normativa europea eludint la seva obligació de transposar directives. En concret, l’Estat és líder en acumulació de queixes sobre possibles vulneracions de la llei de la UE (533 queixes), i ocupa el tercer lloc, només per darrere de Grècia i Itàlia, si es comptabilitzen els procediments d’infracció oberts, que en el cas espanyol van ser 83. Les dades estan recollides en l’informe anual sobre l’aplicació de la llei de la Unió Europea , en què per primera vegada es mencionen els estats incomplidors.

L’eurodiputat insisteix que els mandataris espanyols “no només incompleixen l’Estatut, les inversions i els compromisos assumits, així com els pactes històrics signats, sinó també la legalitat europea” , i avisa que l’actitud de deixadesa d’Espanya en aquest sentit “provoca desafecció transversal, creixent i massiva dels països nòrdics en relació a la UE, i per això 18 milions de britànics van votar Brexit”. De fet, aquesta és una de les tesis de L’Europa que han fet fracassar , i que reforça la idea que “Espanya desobeeix a Europa i vol fer obeir Catalunya”, conclou Tremosa.

Davant d’aquests incompliments reiterats de l’Estat espanyol amb la normativa europea , l’eurodiputat de CDC Ramon Tremosa , autor amb Aleix Sarri del llibre L’Europa que han fet fracassar (Pòrtic, 2016), posa de manifest la doble vara de mesurar d’Espanya quan es tracta de complir la llei: “El PP i el rei d’Espanya ens diuen constantment que s’ha de complir la llei i que no hi ha marge fora de la llei per als catalans, però resulta que a la UE Espanya es pot permetre el luxe d’obviar la legislació d’obligat compliment”.

L’eurodiputat de CDC afegeix que el fet que Espanya, "el país més desobedient de la UE", no transposi determinades directives suposa un “greu perjudici” per als ciutadans i empreses de tot l’Estat: “A Espanya només li interessa la PAC i les directives que són innòcues o que l’afavoreixen. Però quan ve una directiva que amenaça l’estatus quo ineficient, secular i decimonònic espanyol, simplement s’ignora, castigant els ciutadans i les empreses, que queden totalment desprotegides per aquesta arbitrarietat”.

A tall d’exemple, Tremosa explica que l’Estat espanyol ha desobeït la UE i incompleix directives tan rellevants com el reglament de ports, essencial per al corredor mediterrani, el reglament de morositat, “essencial perquè les pimes solvents no hagin de tancar perquè no cobren els serveis que han prestat al govern espanyol, a la Generalitat o a les empreses de l’Ibex-35, que paguen a 300 dies amb total impunitat del govern de Madrid”. Però Espanya també ha incomplert directives de seguretat jurídica: “Espanya lidera els rànquings internacionals de plets per qüestions de seguretat jurídica, perquè tant el PSOE com el PP han expropiat amb efectes retroactius les primes atorgades al sector fotovoltaics”, conclou Ramon Tremosa.