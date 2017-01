Monedero adverteix que "si cau Pablo Iglesias, cau Podem"

| Europa Press

El cofundador de Podem Juan Carlos Monedero ha advertit de l'"intent impenitent del sistema per acabar" amb el partit morat i, segons la seva opinió, és en aquest context en el qual cal entendre la discrepància en el si de la formació durant les darreres setmanes. A més, ha avisat que si el líder de Podem, Pablo Iglesias, "cau", també ho farà tot el partit. Així ho ha manifestat Monedero en un article d'opinió publicat aquest dilluns en el diari '20 minutos', recollit per Europa Press, que es titula precisament així, "Si cau Iglesias, cau Podem (i tu et fots)", tot i que en el text no explica en cap moment si amb aquesta expressió es refereix a ningú en concret.