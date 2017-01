El 2016 es tanca amb el 65% de webs en català, segons el Baròmetre de l'ús del català a Internet de WICCAC

Webmàsters Independents en Català, de Cultura i d'Àmbits Cívics (WICCAC) ha fet públic el seu darrer Baròmetre sobre l'ús de la llengua catalana a Internet, on per primera vegada la presència del català ha arribat al 65% (concretament, 65,02%). Una evolució on destaca la plena presència de l'idioma als webs analitzats de l'àmbit de les 'Universitats' i de 'Teatre i Dansa', amb el 100%. Per contra, abaix de tot de la llista hi ja sectors com el de la 'Neteja, Perfumeria, Cosmètica i Drogueria' –on el català només està present en el 14,55% de webs-, 'Electrodomèstics i Fotografia' (14,47%) i el de l'Automoció, amb 5 webs en català de les 82 trobades, el que representa un 6,1%.