Quim Vilarnau: "El concert del Sant Jordi de 1991 és irrepetible"

El 2017 farà 30 anys del primer disc de Sau, No puc deixar de fumar. Quina herència queda del grup, tres dècades després?

Tant Sau com també els Sopa de Cabra, Els Pets, Sangtraït, Lax’n’Busto i fins i tot Umpah-Pah han deixat les seves cançons, i això és el més important. Sense cançons no hi hauria res. Però sobretot cal destacar que aquests grups van obrir un camí, en ser els primers en fer rock en català. Tant Sau com la resta van aconseguir que el rock esdevingués un fenomen de masses.

De fet, encara hi ha moltes famílies que escolten Sau, i fins i tot el jovent se sap el Boig per tu

Sí, el Boig per tu ha transcendit més enllà de Sau, potser per la tràgica mort del Carles Sabater. És una cançó que està en l’imaginari col·lectiu, tant en les generacions del Rock Català com també en les anteriors i les posteriors. Hi ha molta gent que explica que es va casar o enamorar i tenir les seves primeres relacions escoltant Boig per tu. L’última vegada que vaig fer un recompte de totes les versions d’aquesta cançó, en vaig trobar 50 publicades en discos. En discos eh! Vull dir que n’hi ha moltes més, segur. Crec que no hi ha cap altra cançó de la generació comparable amb Boig per tu. Caldria anar a buscar algun tema de la Nova Cançó. De fet, en Pep Sala explica que Joan Manuel Serrat li va donar les gràcies per la mítica cançó de Sau: “M’heu alliberat del pes de Paraules d’amor”. De fet, el Paraules d’amor d’una generació és el Boig per tu d’una altra generació.

Al llibre parla del Pep Sala d’abans i, sobretot, del de després de Sau. Com és el músic de l’etapa posterior a Carles Sabater?

Pep Sala ja feia cançons abans del grup de Sau, i també en va fer a Sau. També en feia paral·lelament al grup, amb La Banda del Bar, i també n’ha fet després. Potser varia la manera de fer les cançons després de Sau, perquè ara la lletra la fa sol, i no amb en Carles. On hi ha més diferència estilística és amb la música, tot i que poqueta. Els discos del Pep Sala en solitari tampoc són tots iguals entre ells, i ell mateix ho diu.