La nit de Cap d'Any deixa 55 detinguts i 88 positius per alcoholèmia

Entre les incidències més destacables en destaquen algunes que s'han produït a Barcelona i també en altres punts de Catalunya. A la capital catalana, al voltant de les onze de la nit els Mossos d'Esquadra han rebut un avís per una baralla a la zona del Port Olímpic on han localitzat dues persones ferides de caràcter lleu. També, poc abans de la una s'ha produït una agressió d'un home a un vigilant d'un centre comercial del districte de l'Eixample amb lesions lleus.



També a la capital catalana, sobre tres quarts de dues els mossos han detingut un home per atemptat a agents de l'autoritat a la Plaça Espanya. Poc després d'un quart de quatre, al Port Olímpic s'ha detingut un individu per haver robat un telèfon mòbil.



Poc després de les cinc de la matinada, els Mossos han detingut una altra persona a l'estació de Sants per un delicte de danys després que trenqués una de les portes d'accés a l'estació. I, finalment, passades les set d'aquest matí s'han detingut tres persones a la sortida del Poble Espanyol després que provoquessin una baralla, amb un ferit lleu, i aprofitessin per sostreure telèfons mòbils.



A la demarcació de Tarragona cal destacar una baralla a Reus sobre dos quarts d'una de la matinada amb el resultat d'un ferit lleu. Pels volts de la una també s'ha tingut constància d'una altra baralla a Tarragona amb un ferit de caràcter lleu.



A Tortosa, a les tres de la matinada els Mossos d'Esquadra han detingut un home que havia agredit el vigilant de seguretat d'un local d'oci de la ciutat. L'home, que es trobava sota els efectes de l'alcohol, ha intentat fugir dels agents, els quals, finalment, l'han pogut detenir.



A Vielha, pels volts de dos quarts de quatre de la matinada els Mossos han detingut a tres homes francesos, tots d'una mateixa família, els quals han iniciat una baralla en una discoteca de Vielha on no els volien deixar entrar. Els homes han agredit els mossos que han arribat al lloc i quatre agents han resultat ferits lleus.



A Cerdanyola del Vallès, al voltant de les quatre els Mossos i la Policia Local de la localitat han trobat una nena de 8 anys sola dins un vehicle mentre els seus pares es trobaven en un local d'oci proper. La menor es troba en perfecte estat de salut i els pares han estat citats a declarar per un delicte de desemparament temporal de menors.



Finalment, a Girona, cap a dos quarts de cinc de la matinada un jove ha resultat ferit lleu per una agressió amb un got de vidre en una discoteca de la ciutat. Una hora després, un client de la mateixa discoteca, que es trobava sota els efectes de l'alcohol, ha patit un robatori violent per part d'una dona jove que li ha robat la cartera. Els Mossos treballen ara per localitzar els dos agressors.