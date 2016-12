Un enamorat dels calçots vol canviar el raïm de les campanades per 12 cebes

Òscar Pascual, enamorat dels calçots, va celebrar l'any passat l'entrada d'any menjant 12 calçots en lloc del tradicional raïm. Enguany, anima a més gent perquè se sumi a la proposta, tot participant en un concurs on els participants s'han de gravar fent el repte, penjar-ho a les xarxes socials i aconseguir el màxim número de 'm'agrada' o retuits a vídeos etiquetats amb l'etiqueta #12calçots.

El guanyador s'endurà un 'pack' calçotada per a 10 persones, que inclou 200 calçots, 1,5 kg de salsa i 10 pitets. El segon també tindrà premi, la meitat de productes. L'impulsor de la iniciativa posa com a una única condició per tirar endavant el concurs i és que hi hagi, almenys, "15 valents" que participin: "sóc escèptic, sé que és una bogeria però amb internet no se sap mai", afegeix.