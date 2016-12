Albiol dóna per fetes les inhabilitacions de Mas, Ortega, Rigau i Homs

El coordinador general del PPC, Xavier Garcia Albiol , ha donat per fetes les inhabilitacions d'Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau i Francesc Homs. En un contacte amb la premsa, el líder del PP a Catalunya ha opinat que tots quatre tenen "tots els números" per ser inhabilitats .

A més, Albiol ha garantit que "facin el que facin" el Govern i les formacions independentistes no hi haurà referèndum per "separar" Catalunya d'Espanya. "Per molt que tensi la corda i busqui la confrontació, no es convocarà cap referèndum, es posi com es posi", ha etzibat.

Albiol també ha criticat que el president de la Generalitat centrés el seu discurs de Cap d'Any en el "bucle" del full de ruta, i no ens els "problemes reals" dels catalans.