La Grossa (09260) s'ha venut a Blanes i per internet

El primer premi de La Grossa de Cap d'Any del 2016 s'ha venut a Blanes (Selva) i per Internet, de manera que ha estat molt repartit. El número és el 09260 i cada bitllet està valorat amb 100.000 euros, 20.000 per cada euro apostat.

Els afortunats que tenen butlletes amb el número anterior i posterior guanyaran 1.000 euros, 200 euros per euro apostat. Les quatre últimes xifres obtindran un premi de 500 euros, 100 euros per euro jugat, mentre que les tres últimes guanyaran 175 euros (35 euros per euro jugat).

Les centenes i els dos últims números tenen un premi de 25 euros per butlleta (5 euros per euro apostat). Finalment, si s'ha encertat l'últim número, el premi és el reintegrament.