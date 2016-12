Inés Arrimadas: "Puigdemont viu en un 'deja vu' polític"

"Si Catalunya segueix endavant és perquè hi ha molts catalans que lluiten per fer realitat els seus projectes, per fer créixer les seves empreses i per tirar endavant a les seves famílies", ha sostingut.

Per Arrimadas, Puigdemont no té credibilitat quan apel·la al diàleg al Govern, i més quan no assistirà a la conferència de presidents autonòmics per debatre sobre una millora del sistema de finançament, i ha opinat que és un discurs que "perfectament hauria pogut fer Artur Mas l'any 2013".

Segons la seva opinió, 2016 ha estat un any perdut, i ha acusat al Govern de voler traslladar als catalans "al 2013 tornant a parlar del 9N i no de llistes d'espera o dels problemes que tenen moltes famílies per arribar a final de mes".