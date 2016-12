La fiscalia demana quatre anys de presó per a Bustos

La Fiscalia Anticorrupció ha demanat quatre anys de presó, dotze d'inhabilitació i 800 euros de multa per a l'exalcalde de Sabadell Manuel Bustos (PSC) per haver ordenat presumptament que la Policia Local retirés multes de trànsit q ue havia imposat la seva dona i els seus fills el 2012. La Fiscalia acusa Bustos de dos delictes de tràfic d'influències . En el seu escrit de qualificació el ministeri públic també reclama una condemna de sis anys i mig de presó per a l'excap de la Policia Local, Josep Miguel Duran , i una multa i cinc mesos de suspensió de feina per a l'excoordinador de l'Àrea d'Espai Públic de Sabadell i amic de la família de l'exalcalde, Xavier Izquierdo.

Així mateix, la fiscal Teresa Duerto també atribueix a l'expolicia els delictes falsedat documental i malversació després de pagar amb fons de la Policia Local la quantitat suficient perquè els fills de l'exalcalde poguessin recuperar el seu vehicle.

En el seu escrit, la fiscal argumenta que el 28 de març del 2012 el vehicle de la dona de Bustos, Montserrat C., va ser sancionat per estar estacionat en una parada de transport públic. La multa va ser de 200 euros i un import bonificat de 50. El vehicle no va ser retirat per la grua perquè es va presentar la propietària. Segons la fiscal, Bustos va telefonar aleshores intendent de la Policia Local per demanar-li que "arreglés" la multa. L'exalcalde de Sabadell va explicar els fets a l'expolicia "en un to distès, afable i amigable".