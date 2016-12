CSQP no veu cap solució "que no impliqui un cert acord amb l'Estat"

| ACN

El diputat de CSQP Joan Giner ha lamentat aquest divendres que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no aporti "cap solució" a la situació política entre Catalunya i Espanya. "Les seves paraules estan buides de solucions i contingut", ha constatat davant la negativa de Rajoy a autoritzar un referèndum. Amb tot, la confluència d'esquerres manté la seva aposta per la consulta pactada amb l'Estat. "No veiem cap altra via, no se'ns acut cap solució que no impliqui un cert acord amb l'Estat. Cal que el referèndum tingui reconeixement internacional i efectes jurídics. Amb aquests condicionants posem-nos a treballar al 2017", ha apuntat.