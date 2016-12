El PSOE insinua que Catalunya està fent un "joc de doble cara"

El portaveu de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha demanat aquest divendres al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, que reveli el contingut de la seva conversa amb el president català, Carles Puigdemont , per conèixer el que està passant "de veritat" i constatar que Catalunya no està protagonitzant "un joc de doble cara" .

"Volem saber què és el que està passant de veritat" , ha exigit, després d'assenyalar que, per això, cal que Rajoy reveli el contingut de la conversa que va mantenir amb Puigdemont així com el treball que s'està realitzat des d'altres ministeris del Govern amb Catalunya.

A la roda de premsa que ha ofert a Ferraz per fer balanç de l'any, Jiménez s'ha preguntat si Catalunya no estarà, per una banda, "jugant" a donar suport a aquesta alternativa independentista "al marge de la llei impulsada per la CUP", i de l'altra, "asseient-se a parlar amb el PP" .

Així mateix, ha aprofitat per mostrar el rebuig del PSOE cap a aquesta "via morta", "al marge de la llei", i que "no porta enlloc" per la qual ha apostat el Govern català, i ha valorat la postura adoptada pel PSC. "Està recordant que l'únic camí possible és el de la llei, reclamant diàleg i entesa", ha destacat.